(Шабалина) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шабалина) Агриппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1899

Дочь: Масленникова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Шабалин Григорий

Вятская губ, Яранский уезд, Тожсолинская волость, д. Леметево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалин Неизвестно Григорьевич

Отец ребёнка: Шабалин Григорий

Смерть
Неизвестно
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