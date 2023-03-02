(Шабалина) Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1899
Дочь: Масленникова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Шабалин Григорий
Вятская губ, Яранский уезд, Тожсолинская волость, д. Леметево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабалин Неизвестно Григорьевич
Отец ребёнка: Шабалин Григорий
Смерть
Неизвестно