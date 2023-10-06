Марфа Маркелова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Маркелова

Марфа Маркелова

Место рождения

Бакалы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.06.1874 ст.

Дата смерти

19.09.1874 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1837 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1874 ст.

Отец: Маркел Матвеев

Мать: Зоя Андреева

Бакалы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
07.07.1874 ст.
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 31 Л. 202 об.–203. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1874 год [о родившихся] Запись № 26 Дата рождени... Показать все
Смерть
19.09.1874 ст.
От колотья
Похороны
21.09.1874 ст.
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 31 Л. 427 об.–428. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1874 год [об умерших] Запись № 22 Дата смерти: 1... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.