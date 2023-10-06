Марфа Маркелова
Место рождения
Дата рождения30.06.1874 ст.
Дата смерти19.09.1874 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1874 ст.
Отец: Маркел Матвеев
Мать: Зоя Андреева
Крещение
07.07.1874 ст.
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 31 Л. 202 об.–203. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1874 год [о родившихся] Запись № 26 Дата рождени... Показать все
Смерть
19.09.1874 ст.
От колотья
Похороны
21.09.1874 ст.
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 31 Л. 427 об.–428. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1874 год [об умерших] Запись № 22 Дата смерти: 1... Показать все