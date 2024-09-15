Грузьев Гавриил Назарович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грузьев Назарий
Мать: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Хворосна, Хмельницька область
Хутор Хворостная (Хворостный)