Грузьев Гавриил Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грузьев Гавриил Назарович

Место рождения

Ставчаны, Хмельницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грузьев Назарий

Мать: скрыто настройками приватности

Ставчаны, Хмельницька область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Хворосна, Хмельницька область
Хутор Хворостная (Хворостный)

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