Бенуа (Осипова) ИРИНА НИКОЛАЕВНА
женский, родилась 1912
умерла 2004
ОтецОсипов НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧОколо 1880 г.р.
МатьОсипова (Ван Дер Флаас) ЗОЯ ЛЕОНИДОВНА1884 г.р.
Супруги
Бенуа МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ28.06.1912 г.р.
Дети
Бенуа ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧОколо 1935 г.р.
Бенуа ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА1938 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Бракосочетание
Около 1934
Рождение ребёнка
Около 1935
Отец ребёнка: Бенуа МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Бенуа ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА
Отец ребёнка: Бенуа МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
Смерть
2004