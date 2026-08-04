Бенуа (Осипова) ИРИНА НИКОЛАЕВНА 1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бенуа (Осипова) ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1912

умерла 2004

Отец
Осипов НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧОколо 1880 г.р.
Мать
Осипова (Ван Дер Флаас) ЗОЯ ЛЕОНИДОВНА1884 г.р.
Супруги
Бенуа МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ28.06.1912 г.р.
Дети
Бенуа ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧОколо 1935 г.р.
Бенуа ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА1938 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Осипов НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Мать: Осипова (Ван Дер Флаас) ЗОЯ ЛЕОНИДОВНА

Бракосочетание
Около 1934

Муж: Бенуа МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ

Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Бенуа ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Отец ребёнка: Бенуа МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Бенуа ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА

Отец ребёнка: Бенуа МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ

Смерть
2004

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