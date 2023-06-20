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Elena
Elena
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1833
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Pawel
1796 г.р.
Мать
Avdotja Klimonova
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец:
Pawel
Мать:
Avdotja Klimonova
Смерть
Неизвестно
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