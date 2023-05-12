Бобров Михаил Арсентьевич
Место рожденияВологодская область, Велико-Устюгский район, деревня Мармугино
Дата рождения27.10.1925
Дата смерти23.01.1994
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1925
Отец: Бобров Арсений Михайлович
Мать: Анастасия Алексеевна
Вологодская область, Велико-Устюгский район, деревня Мармугино
Рождение ребёнка
25.07.1954
Дочь: Боброва Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
04.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пашинская Евфалья Семеновна
Смерть
23.01.1994