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Бобров Михаил Арсентьевич

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Место рождения

Вологодская область, Велико-Устюгский район, деревня Мармугино

Дата рождения

27.10.1925

Дата смерти

23.01.1994

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
27.10.1925

Отец: Бобров Арсений Михайлович

Мать: Анастасия Алексеевна

Вологодская область, Велико-Устюгский район, деревня Мармугино
Рождение ребёнка
25.07.1954

Дочь: Боброва Ирина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пашинская Евфалья Семеновна

Смерть
23.01.1994
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