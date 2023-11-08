Финогенова Екатерина Дорофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Елена Федорова
Отец ребёнка: Финогенов Федор Казмин
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марья Федорова
Отец ребёнка: Финогенов Федор Казмин
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Финогенов Федор Казмин
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Финогенов Федор Казмин
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Финогенов Федор Казмин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно