Финогенова Екатерина Дорофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финогенова Екатерина Дорофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Елена Федорова

Отец ребёнка: Финогенов Федор Казмин

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марья Федорова

Отец ребёнка: Финогенов Федор Казмин

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Финогенов Федор Казмин

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Финогенов Петр Федоров

Отец ребёнка: Финогенов Федор Казмин

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Финогенов Федор Федоров

Отец ребёнка: Финогенов Федор Казмин

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Финогенов Федор Казмин

Место жительства
Неизвестно
Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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