Крекова (Дмитриева) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крекова (Дмитриева) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитриев Федор Степанович

Мать: Дмитриева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вишневская (Крекова) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Креков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Креков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Креков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Креков Николай Иванович

Отец ребёнка: Креков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно

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