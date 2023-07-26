Крекова (Дмитриева) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитриев Федор Степанович
Мать: Дмитриева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вишневская (Крекова) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Креков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Креков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Креков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно