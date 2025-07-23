Зюркалов Павел Михайлович
мужской, родился 1832, Быкова, Тюменский округ, Уральская область
умер 1897
ОтецЗюркалов Михаил Николаевич1810 г.р.
МатьМаремьян Петровна1811 г.р.
Супруги
Зюркалова Марфа Иванова1832 г.р.
Дети
Зюркалова Анна Павловна1856 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Зюркалов Михаил Николаевич
Мать: Маремьян Петровна
Быкова, Тюменский округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зюркалова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Зюркалова Анна Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1897