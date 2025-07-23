Зюркалов Павел Михайлович 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Зюркалов Павел Михайлович

Автор
ПП
Постовалов П.

мужской, родился 1832, Быкова, Тюменский округ, Уральская область

умер 1897

Отец
Зюркалов Михаил Николаевич1810 г.р.
Мать
Маремьян Петровна1811 г.р.
Супруги
Зюркалова Марфа Иванова1832 г.р.
Дети
Зюркалова Анна Павловна1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Зюркалов Михаил Николаевич

Мать: Маремьян Петровна

Быкова, Тюменский округ, Уральская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зюркалова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Зюркалова Анна Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1897

Мы используем куки для улучшения работы сайта.