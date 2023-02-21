Иванова Лукерья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Лукерья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1938

Сын: Бердников Александр Миронович

Отец ребёнка: Бердников Мирон Ильич

Заславская, Балаганский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердников Иван Миронович

Отец ребёнка: Бердников Мирон Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бердникова Валентина Мироновна

Отец ребёнка: Бердников Мирон Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердников Василий Миронович

Отец ребёнка: Бердников Мирон Ильич

Смерть
Неизвестно
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