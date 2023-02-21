Иванова Лукерья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.09.1938
Сын: Бердников Александр Миронович
Отец ребёнка: Бердников Мирон Ильич
Заславская, Балаганский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бердников Мирон Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бердникова Валентина Мироновна
Отец ребёнка: Бердников Мирон Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердников Василий Миронович
Отец ребёнка: Бердников Мирон Ильич
Смерть
Неизвестно