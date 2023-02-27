(Перловская) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Перловская) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перловский Иван Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Перловский Гаврила

Отец ребёнка: Перловский Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Перловский Степан

Отец ребёнка: Перловский Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Перловский Арсений Иванович

Отец ребёнка: Перловский Иван Михайлович

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Перловский Андрей

Отец ребёнка: Перловский Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Перловский Леонтий

Отец ребёнка: Перловский Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Перловский Иван Иванович

Отец ребёнка: Перловский Иван Михайлович

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Перловский Филипп Иванович

Отец ребёнка: Перловский Иван Михайлович

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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