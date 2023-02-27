(Перловская) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Сын: Перловский Гаврила
Отец ребёнка: Перловский Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Перловский Степан
Отец ребёнка: Перловский Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Перловский Арсений Иванович
Отец ребёнка: Перловский Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Перловский Андрей
Отец ребёнка: Перловский Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Перловский Леонтий
Отец ребёнка: Перловский Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Перловский Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Перловский Филипп Иванович
Отец ребёнка: Перловский Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно