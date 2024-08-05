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Симеон Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

15.12.1774

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: Лаврентий Васильевич

Мать: Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофей Симеонович

Мать ребёнка: Ефимия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Сергеевна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Андрей Симеонович

Мать ребёнка: Ефимия Сергеевна

Рождение ребёнка
1736

Сын: Ефим Симеонович

Мать ребёнка: Ефимия Сергеевна

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Улита Симеоновна

Мать ребёнка: Ефимия Сергеевна

Смерть
15.12.1774

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