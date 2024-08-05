Симеон Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смерти15.12.1774
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: Лаврентий Васильевич
Мать: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофей Симеонович
Мать ребёнка: Ефимия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Сергеевна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Андрей Симеонович
Мать ребёнка: Ефимия Сергеевна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Ефим Симеонович
Мать ребёнка: Ефимия Сергеевна
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Улита Симеоновна
Мать ребёнка: Ефимия Сергеевна
Смерть
15.12.1774