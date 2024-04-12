Гнилов Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнилов Дмитрий Петрович

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Место рождения

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

02.10.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1923

Отец: Гнилов Пётр Дмитриевич

Мать: Гнилова Мария Алексеевна

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.12.1947

Дочь: Голынина Маргарита Дмитриевна

Мать ребёнка: Гнилова Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
02.03.1954

Дочь: Смирнова Марта Дмитриевна

Мать ребёнка: Гнилова Валентина Яковлевна

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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