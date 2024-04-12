Гнилов Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения02.10.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1923
Отец: Гнилов Пётр Дмитриевич
Мать: Гнилова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
15.12.1947
Дочь: Голынина Маргарита Дмитриевна
Мать ребёнка: Гнилова Валентина Яковлевна
Рождение ребёнка
02.03.1954
Дочь: Смирнова Марта Дмитриевна
Мать ребёнка: Гнилова Валентина Яковлевна
Смерть
Неизвестно