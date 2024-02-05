Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1924

Дочь: Кукушкина Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Ленев Прокофий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ленева Надежда Прокофьевна

Отец ребёнка: Ленев Прокофий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ленев Владимир Прокофьевич

Отец ребёнка: Ленев Прокофий

Смерть
Неизвестно
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