Алена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.08.1924
Дочь: Кукушкина Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Ленев Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ленева Надежда Прокофьевна
Отец ребёнка: Ленев Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ленев Владимир Прокофьевич
Отец ребёнка: Ленев Прокофий
Смерть
Неизвестно