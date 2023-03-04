Вшивцева (Чикишева) Стефанида Вавилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Чикишева) Стефанида Вавилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Чикишев Вавил

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
У речки Лемехи, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.01.1753 ст.

Муж: Вшивцев Сидор Зотович

1753г. (свадьба) жених дер. Лемехинской невеста той же вотчины и прихода дер. Ребухлинской? крест. Вавила Чикишева дочь девка, оба первым браком МК ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 6
Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Вшивцева) Дарья Сидоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Зотович

Смерть
После 1762

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