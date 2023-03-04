Вшивцева (Чикишева) Стефанида Вавилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Чикишев Вавил
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
У речки Лемехи, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.01.1753 ст.
1753г. (свадьба) жених дер. Лемехинской невеста той же вотчины и прихода дер. Ребухлинской? крест. Вавила Чикишева дочь девка, оба первым браком МК ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 6
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Вшивцева) Дарья Сидоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Зотович
Смерть
После 1762