Горбачева (Быкова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачева (Быкова) Мария Яковлевна

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Место рождения

Бахмут

Дата рождения

07.10.1879 ст.

Дата смерти

06.07.1968

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1879 ст.

Отец: Быков Яков Васильевич

Мать: Быкова (Соколова) Ксения Максимовна

Рождение ребёнка
09.?.1914

Дочь: Горбачева Галина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.12.1915

Сын: Горбачев Николай Александрович

Отец ребёнка: Горбачев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
04.02.1924

Дочь: Воротникова (Горбачева) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Горбачев Александр Сергеевич

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Смерть
06.07.1968
Новотроицкое, Идринский муниципальный район, Красноярский край

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