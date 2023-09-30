Горбачева (Быкова) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения07.10.1879 ст.
Дата смерти06.07.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1879 ст.
Рождение ребёнка
09.?.1914
Дочь: Горбачева Галина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.12.1915
Сын: Горбачев Николай Александрович
Отец ребёнка: Горбачев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
04.02.1924
Дочь: Воротникова (Горбачева) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Горбачев Александр Сергеевич
Шахты, город Шахты, Ростовская область
Смерть
06.07.1968
Новотроицкое, Идринский муниципальный район, Красноярский край