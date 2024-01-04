Козлов Андрей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Козлов Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Козлова - Рябова Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Козлова Анна Осиповна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Белугина Мария Андреевна
Мать ребёнка: Козлова Анна Осиповна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Козлова - Ляхова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Козлова Анна Осиповна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Баткова Раиса Андреевна
Мать ребёнка: Козлова Анна Осиповна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Козлова - Смолякова Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Козлова Анна Осиповна
Рождение ребёнка
22.05.1918
Мать ребёнка: Козлова Анна Осиповна
Алексашкино, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Козлова Анна Осиповна
Смерть
1942