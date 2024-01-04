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Козлов Андрей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Козлов Алексей Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Козлова - Рябова Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Козлова Анна Осиповна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Белугина Мария Андреевна

Мать ребёнка: Козлова Анна Осиповна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Козлова - Ляхова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Козлова Анна Осиповна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Баткова Раиса Андреевна

Мать ребёнка: Козлова Анна Осиповна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Козлова - Смолякова Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Козлова Анна Осиповна

Рождение ребёнка
22.05.1918

Сын: Козлов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Козлова Анна Осиповна

Алексашкино, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Козлова Анна Осиповна

Смерть
1942
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