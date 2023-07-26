Старов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старов Яков Иванович
Мать ребёнка: Старова (Прохорова) Анастасия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1917
Мать ребёнка: Старова (Прохорова) Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Старова (Прохорова) Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
16.07.1923
Мать ребёнка: Старова (Прохорова) Анастасия Павловна
Смерть
1967