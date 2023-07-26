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Старов Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старов Яков Иванович

Мать ребёнка: Старова (Прохорова) Анастасия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старова (Прохорова) Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
28.10.1917

Сын: Старов Василий Иванович

Мать ребёнка: Старова (Прохорова) Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Старов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Старова (Прохорова) Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
16.07.1923

Сын: Старов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Старова (Прохорова) Анастасия Павловна

Смерть
1967

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