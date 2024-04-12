Некрасов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Александр

Некрасов Александр

Место рождения

Бабынино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бабынино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.11.1898

Дочь: Некрасова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бабынино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Неизвестно

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Неизвестно

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Алексей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрасова Анна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close