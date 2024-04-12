Некрасов Александр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1898
Дочь: Некрасова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрасов Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрасов Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрасов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрасова Анна Александровна
Смерть
Неизвестно