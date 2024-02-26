Екатерина Финогеева?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Татьяна Титова (Вна)
Отец ребёнка: Тит Гаврилов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Авдотья Титова (Вна)
Отец ребёнка: Тит Гаврилов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1805
Сын: Матвей Титов (Ич)
Отец ребёнка: Тит Гаврилов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Иван Титов (Ич)
Отец ребёнка: Тит Гаврилов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Максим Титов (Ич)
Отец ребёнка: Тит Гаврилов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тит Гаврилов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно