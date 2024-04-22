Тимофеев Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения28.07.1915
Дата смерти26.11.1975
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1915
Отец: Тимофеев Александр
Родился в пос. Бежица, Брянского уезда, Орловской губернии.
Военная награда
19.12.1941
Награждён Орденом Красного Знамени
Военная награда
09.05.1945
Награждён медалью: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
15.06.1945
Награждён Орденом Красной Звезды
Бракосочетание
25.12.1945
Рождение ребёнка
21.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимофеева Ольга Васильевна
Дзержинск, Дзержинский район, Минская область
Военная награда
06.11.1947
Награждён медалью: «За боевые заслуги»
Военная награда
26.10.1955
Награждён Орденом Красной Звезды
Смерть
26.11.1975