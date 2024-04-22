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Тимофеев Владимир Александрович

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Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

28.07.1915

Дата смерти

26.11.1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

1897 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1915

Отец: Тимофеев Александр

Мать: Тимофеева Пелагея Ивановна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Родился в пос. Бежица, Брянского уезда, Орловской губернии.
Военная награда
19.12.1941
Награждён Орденом Красного Знамени
Военная награда
09.05.1945
Награждён медалью: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
15.06.1945
Награждён Орденом Красной Звезды
Бракосочетание
25.12.1945

Жена: Тимофеева Ольга Васильевна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
21.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева Ольга Васильевна

Дзержинск, Дзержинский район, Минская область
Военная награда
06.11.1947
Награждён медалью: «За боевые заслуги»
Военная награда
26.10.1955
Награждён Орденом Красной Звезды
Смерть
26.11.1975
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