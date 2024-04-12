Фита Кузьма Петрович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти?.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Фита Петр Кузьмич
Военная служба
01.08.1941
Дата рождения __.__.1908 Дата и место призыва 01.08.1941 Старо-Млиновский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл. Дата выбытия __.09.1943 Причина выбытия пропал без вести Источник информации ЦАМО Номер ф... Показать все
Военная служба
01.08.1941
Смерть
?.09.1943
ВОВ пропал без вести