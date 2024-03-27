Ишмухаметов Исянгул Ишмухамет Улы
Место рожденияд.Тюканово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ишмухамет Амангилде Улы
д.Тюканово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишмухаметов Ахтям Исянгулович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Тюканово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишмухаметов Исмагил Исянгулович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Тюканово
Смерть
Неизвестно
д.Тюканово
Похороны
Неизвестно
д.Тюканово