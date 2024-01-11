Ермакова (Комкова) Анна Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Комков Никифор Илларионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермакова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Ермаков (Поликарпов) Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Ермаков (Поликарпов) Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Ермаков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Ермаков (Поликарпов) Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно