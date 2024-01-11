Ермакова (Комкова) Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Комкова) Анна Никифоровна

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Место рождения

Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Комков Никифор Илларионович

Мать: не указана

Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермакова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Ермаков (Поликарпов) Василий Андреевич

Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Ермаков (Поликарпов) Василий Андреевич

Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Ермаков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ермаков (Поликарпов) Василий Андреевич

Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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