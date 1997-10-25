Сосновцева (Гераничева) Елизавета Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосновцева (Гераничева) Елизавета Викторовна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

25.10.1997

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1997

Отец: Гераничев Виктор Александрович

Мать: Гераничева Дина Владимировна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Крещение
22.05.1999
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Таинство крещения совершил иерей Владимир Сомашкин. Крестный отец-Гераничев Михаил Александрович. Крестная мать - Елена Шамильевна Шиндина. | церковь Сошествия Святого Духа
Бракосочетание
03.09.2022

Муж: Сосновцев Александр

Место жительства
Неизвестно
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