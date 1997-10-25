Сосновцева (Гераничева) Елизавета Викторовна
Место рождения
Дата рождения25.10.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1997
Крещение
22.05.1999
Таинство крещения совершил иерей Владимир Сомашкин. Крестный отец-Гераничев Михаил Александрович. Крестная мать - Елена Шамильевна Шиндина. | церковь Сошествия Святого Духа
Бракосочетание
03.09.2022
Муж: Сосновцев Александр
Место жительства
Неизвестно