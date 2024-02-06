Шарапов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапов Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарапов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1893

Сын: Шарапов Александр Иванович

Мать ребёнка: Костроминова Александра Никаноровна

Рождение ребёнка
04.08.1895

Дочь: Шарапова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1897

Сын: Шарапов Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1898

Сын: Шарапов Илья Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костроминова Александра Никаноровна

Смерть
Неизвестно
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