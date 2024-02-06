Шарапов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шарапов Михаил
Рождение ребёнка
02.08.1893
Сын: Шарапов Александр Иванович
Мать ребёнка: Костроминова Александра Никаноровна
Рождение ребёнка
04.08.1895
Дочь: Шарапова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
31.05.1897
Рождение ребёнка
18.07.1898
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно