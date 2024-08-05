Евгения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти13.02.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1884
Сын: Фураев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Фураев Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
20.09.1886
Дочь: (Фураева) Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Фураев Дмитрий Григорьевич
Смерть
13.02.1887