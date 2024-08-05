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Евгения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

13.02.1887

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фураев Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
13.08.1884

Сын: Фураев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Фураев Дмитрий Григорьевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.09.1886

Дочь: (Фураева) Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Фураев Дмитрий Григорьевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
13.02.1887
Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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