Выдряков Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.12.1969
Сын: Выдряков Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: Выдрякова Валентина Михайловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.06.1976
Дочь: Выдрякова Ирина Павловна
Мать ребёнка: Выдрякова Валентина Михайловна
Плесецк, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно