Выдряков Павел Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выдряков Павел Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1969

Сын: Выдряков Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Выдрякова Валентина Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.06.1976

Дочь: Выдрякова Ирина Павловна

Мать ребёнка: Выдрякова Валентина Михайловна

Плесецк, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выдрякова Валентина Михайловна

Развод
Неизвестно

Жена: Выдрякова Валентина Михайловна

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