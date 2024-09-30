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Парейко Степанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Порейко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1908 ст.

Дочь: Белявская Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Белявский Яков Фомич

Болеславка, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.

Сын: Белявский Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Белявский Яков Фомич

Болеславка, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Около 1913 ст.

Сын: Белявский Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Белявский Яков Фомич

Болеславка, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Белявская Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Белявский Яков Фомич

Болеславка, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
17.03.1924

Дочь: Белявская Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Белявский Яков Фомич

Болеславка, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Белявский Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Белявский Яков Фомич

Болеславка, Барабинский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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