Парейко Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Порейко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.
Дочь: Белявская Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Белявский Яков Фомич
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.
Сын: Белявский Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Белявский Яков Фомич
Рождение ребёнка
Около 1913 ст.
Сын: Белявский Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Белявский Яков Фомич
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Белявская Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Белявский Яков Фомич
Рождение ребёнка
17.03.1924
Дочь: Белявская Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Белявский Яков Фомич
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Белявский Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Белявский Яков Фомич
Смерть
Неизвестно