Сёмочкина (Романенкова) Екатерина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сёмочкина (Романенкова) Екатерина Кондратьевна

Место рождения

Алешковичи, Суземский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

22.12.1923

Дата смерти

20.03.1998

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1923

Отец: Романенков Кондрат Степанович

Мать: Романенкова (Башарина) Ксения Кузьминична

Алешковичи, Суземский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
09.05.1952

Муж: Сёмочкин Пётр Леонтьевич

Провидения, Провиденский, Чукотский автономный округ
Рождение ребёнка
07.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сёмочкин Пётр Леонтьевич

Ялта, Ялта, Республика Крым
Смерть
20.03.1998
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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