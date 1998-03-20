Сёмочкина (Романенкова) Екатерина Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения22.12.1923
Дата смерти20.03.1998
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1923
Бракосочетание
09.05.1952
Провидения, Провиденский, Чукотский автономный округ
Рождение ребёнка
07.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сёмочкин Пётр Леонтьевич
Ялта, Ялта, Республика Крым
Смерть
20.03.1998
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра