Долгова Ххх Матрона Алексеевна 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова Ххх Матрона Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Иван Артемьевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Долгов Федор Иванович

Отец ребёнка: Долгов Иван Артемьевич

Рождение ребёнка
10.03.1905

Сын: Долгов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Долгов Иван Артемьевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Долгов ? Иван Иванович

Отец ребёнка: Долгов Иван Артемьевич

Смерть
Неизвестно

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