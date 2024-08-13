Бахтин Федот Степанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822
Отец: Бахтин Степан Анисимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахтина Федотья Петровна
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847
Сын: Бахтин Гавриил Федотьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Дочь: (Бахтина) П?? или В?? Федотьевна
Мать ребёнка: Бахтина Федотья Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Мать ребёнка: Бахтина Федотья Петровна
Смерть
Неизвестно