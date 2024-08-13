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Бахтин Федот Степанович

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Вычислено 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1782 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822

Отец: Бахтин Степан Анисимович

Мать: не указана

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахтина Федотья Петровна

Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847

Сын: Бахтин Гавриил Федотьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Дочь: (Бахтина) П?? или В?? Федотьевна

Мать ребёнка: Бахтина Федотья Петровна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Сын: Бахтин Петр Федотьевич

Мать ребёнка: Бахтина Федотья Петровна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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