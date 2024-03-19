Голец Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1895
Дата смерти25.07.1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895
Отец: Голец Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голец Ирина
Рождение ребёнка
Вычислено 20.06.1926
Сын: Голец Иван
Мать ребёнка: Голец Ирина
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Голец) Лидия
Мать ребёнка: Голец Ирина
Смерть
25.07.1974