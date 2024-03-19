Голец Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голец Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1895

Дата смерти

25.07.1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1900 г.р.

Дети

Вычислено 1926 г.р.
1929 г.р.

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895

Отец: Голец Максим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голец Ирина

Рождение ребёнка
Вычислено 20.06.1926

Сын: Голец Иван

Мать ребёнка: Голец Ирина

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Голец) Лидия

Мать ребёнка: Голец Ирина

Смерть
25.07.1974

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