Майгуров Иван Тимофеевич
Место рождениякр.Ставропольский, ст.Суворовская
Дата рождения1919
Дата смертиДо 2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Майгурова (Часовская) Елена Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1954
Сын: Майгуров Николай Иванович
Мать ребёнка: Майгурова (Часовская) Елена Лукьяновна
Рождение ребёнка
После 1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Майгурова (Часовская) Елена Лукьяновна
Смерть
До 2000