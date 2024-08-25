Майгуров Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМайгуров Иван Тимофеевич

Майгуров Иван Тимофеевич

avatar

Место рождения

кр.Ставропольский, ст.Суворовская

Дата рождения

1919

Дата смерти

До 2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майгурова (Часовская) Елена Лукьяновна

Рождение ребёнка
Около 1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Майгурова (Часовская) Елена Лукьяновна

Рождение ребёнка
Около 1954

Сын: Майгуров Николай Иванович

Мать ребёнка: Майгурова (Часовская) Елена Лукьяновна

Рождение ребёнка
После 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Майгурова (Часовская) Елена Лукьяновна

Смерть
До 2000

Мы используем куки для улучшения работы сайта.