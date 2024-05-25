Буркеева Хатима Усмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буркеева Хатима Усмановна

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.02.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буркиев Яппар Маннанович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даминова (Буркеева) Раиса Яппаровна

Отец ребёнка: Буркиев Яппар Маннанович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курамшина (Буркеева) Роза Яппаровна

Отец ребёнка: Буркиев Яппар Маннанович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буркиев Яппар Маннанович

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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