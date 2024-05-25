Буркеева Хатима Усмановна
Место рождения
Дата рождения01.02.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буркиев Яппар Маннанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Даминова (Буркеева) Раиса Яппаровна
Отец ребёнка: Буркиев Яппар Маннанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курамшина (Буркеева) Роза Яппаровна
Отец ребёнка: Буркиев Яппар Маннанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно