Лобанова (Диденко) Мария Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобанова (Диденко) Мария Митрофановна

Лобанова (Диденко) Мария Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1926

Дата смерти

24.05.1993

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1926

Отец: Диденко Митрофан Ефимович

Мать: Диденко (Лавренко) Анна Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобанов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
10.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобанов Николай Николаевич

Смерть
24.05.1993

Мы используем куки для улучшения работы сайта.