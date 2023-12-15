Лобанова (Диденко) Мария Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1926
Дата смерти24.05.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1926
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лобанов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
10.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лобанов Николай Николаевич
Смерть
24.05.1993