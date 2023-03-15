Токарева (Токарева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева (Токарева) Галина

Место рождения

Россия

Дата рождения

12.12.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1949

Отец: не указан

Мать: Токарева Антонина

Россия
Рождение ребёнка
31.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арустамян Эдуард

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арустамян Эдуард

Смерть
Неизвестно
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