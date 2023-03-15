Токарева (Токарева) Галина
Место рожденияРоссия
Дата рождения12.12.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1949
Мать: Токарева Антонина
Россия
Рождение ребёнка
31.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арустамян Эдуард
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.04.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арустамян Эдуард
Смерть
Неизвестно