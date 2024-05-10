Штефан Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штефан Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штефан Пётр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штефан Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Кочергина (Штефан) Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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