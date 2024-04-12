Субботин Максим Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботин Максим Дмитриевич

Субботин Максим Дмитриевич

Место рождения

Подкленка, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1785 и 1786

Дата смерти

Между 1834 и 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1785 и 1786

Отец: Субботин Дмитрий Данилович

Мать: Субботина Прасковья Михайловна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1801 и 1806

Жена: Субботина Афимья (Евфимия)

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1806 и 1809

Дочь: Прасковья Максимовна

Мать ребёнка: Субботина Афимья (Евфимия)

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Марфа Максимовна

Мать ребёнка: Субботина Афимья (Евфимия)

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1813 и 1815

Дочь: Дарья Максимовна

Мать ребёнка: Субботина Афимья (Евфимия)

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Кушкина Елизавета Максимовна

Мать ребёнка: Субботина Афимья (Евфимия)

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1824 и 1825

Сын: Субботин Александр Максимович

Мать ребёнка: Субботина Афимья (Евфимия)

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1834 и 1858
Подкленка, Шуйский район, Северный край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close