Субботин Максим Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1785 и 1786
Дата смертиМежду 1834 и 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1785 и 1786
Бракосочетание
Между 1801 и 1806
Рождение ребёнка
Между 1806 и 1809
Дочь: Прасковья Максимовна
Мать ребёнка: Субботина Афимья (Евфимия)
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Марфа Максимовна
Мать ребёнка: Субботина Афимья (Евфимия)
Рождение ребёнка
Между 1813 и 1815
Дочь: Дарья Максимовна
Мать ребёнка: Субботина Афимья (Евфимия)
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Кушкина Елизавета Максимовна
Мать ребёнка: Субботина Афимья (Евфимия)
Рождение ребёнка
Между 1824 и 1825
Сын: Субботин Александр Максимович
Мать ребёнка: Субботина Афимья (Евфимия)
Смерть
Между 1834 и 1858