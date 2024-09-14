Брежнева (Болучевских) Татьяна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1927
Сын: Брежнев Алексей Федорович
Отец ребёнка: Брежнев Федор Павлович
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Смерть
Неизвестно