Брежнева (Болучевских) Татьяна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брежнева (Болучевских) Татьяна Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1927

Сын: Брежнев Алексей Федорович

Отец ребёнка: Брежнев Федор Павлович

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Смерть
Неизвестно

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