Нестеренко Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеренко Александр Васильевич

Отец ребёнка: Нестеренко Василий Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нестеренко) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Нестеренко Василий Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестеренко Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Нестеренко Василий Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеренко Василий Емельянович

Смерть
Неизвестно

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