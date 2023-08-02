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Мамсуров Тау-Султан
Мамсуров Тау-Султан
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1858
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Мамсуров Мамсур
1804 г.р.
Мать
Мамсурова (Туганова) Мелек
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец:
Мамсуров Мамсур
Мать:
Мамсурова Мелек
Смерть
Неизвестно
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