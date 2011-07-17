Грачёв Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1934
Дата смерти17.07.2011
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1934
Отец: Грачёв Сергей Иванович
Мать: Грачёва Мария Васильевна
Рождение ребёнка
09.08.1960
Дочь: Грачёва Елена Николаевна
Мать ребёнка: Грачева антонина ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1969
Мать ребёнка: Грачёва Антонина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.07.2011