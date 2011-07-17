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Грачёв Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1934

Дата смерти

17.07.2011

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1934

Отец: Грачёв Сергей Иванович

Мать: Грачёва Мария Васильевна

Рождение ребёнка
09.08.1960

Дочь: Грачёва Елена Николаевна

Мать ребёнка: Грачева антонина ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1969

Сын: Грачёв Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Грачёва Антонина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грачева антонина ивановна

Смерть
17.07.2011
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