Krementzov Georgy Ivanovish 1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Krementzov Georgy Ivanovish

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 1899, Russia, Orenburg s. Verhne-Osernoe

умер 15.05.1939, Russia, Troizk Chelyabinsk.obl

Супруги
Krementsova (Dretskina) Roza Samuilovna1898 г.р.
Дети
Кременцов Юрий Георгиевич17.06.1931 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia, Orenburg s. Verhne-Osernoe

Место жительства
Неизвестно
Russia, Orenburg

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Krementsova (Dretskina) Roza Samuilovna

Russia, Orenburg

Рождение ребёнка
17.06.1931

Сын: Кременцов Юрий Георгиевич

Мать ребёнка: Krementsova (Dretskina) Roza Samuilovna

Оренбург, СССР

Смерть
15.05.1939
Russia, Troizk Chelyabinsk.obl

Причина смерти: Репрессии

Похороны
Неизвестно
Russia, Troizk Chelyabinsk.obl

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