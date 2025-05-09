Krementzov Georgy Ivanovish
мужской, родился 1899, Russia, Orenburg s. Verhne-Osernoe
умер 15.05.1939, Russia, Troizk Chelyabinsk.obl
Супруги
Дети
Кременцов Юрий Георгиевич17.06.1931 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Russia, Orenburg s. Verhne-Osernoe
Место жительства
Неизвестно
Russia, Orenburg
Бракосочетание
Неизвестно
Russia, Orenburg
Рождение ребёнка
17.06.1931
Сын: Кременцов Юрий Георгиевич
Мать ребёнка: Krementsova (Dretskina) Roza Samuilovna
Оренбург, СССР
Смерть
15.05.1939
Russia, Troizk Chelyabinsk.obl
Похороны
Неизвестно
Russia, Troizk Chelyabinsk.obl