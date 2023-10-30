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Соковикова Екатерина русская
Соковикова Екатерина русская
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2015
Пол
Женский
Отец
Соковиков Антон русский
1983 г.р.
Мать
Соковикова Анастасия русская
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
Fv
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2015
Отец:
Соковиков Антон русский
Мать:
Соковикова Анастасия русская
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