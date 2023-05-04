Белолапотков Николай Арсентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белолапотков Николай Арсентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белолапоткова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Страмцова Нина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белолапотков Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Страмцова Нина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Страмцова Нина Павловна

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