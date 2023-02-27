Башлаев Максим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Башлаев Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башлаев Гаврила
Мать ребёнка: (Башлаева) Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Башлаева) Ирина
Место жительства
Неизвестно
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1835
Сын: Башлаев Василий Максимович
Мать ребёнка: (Башлаева) Ирина
Смерть
Неизвестно