Башлаев Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башлаев Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Башлаев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башлаев Гаврила

Мать ребёнка: (Башлаева) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Башлаева) Ирина

Место жительства
Неизвестно
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Башлаев Василий Максимович

Мать ребёнка: (Башлаева) Ирина

Смерть
Неизвестно

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