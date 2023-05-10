Гареев Сергей Агиянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гареев Сергей Агиянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.?

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.?

Отец: Гареев Агиян Гайфулович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1997

Сын: Гареев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Гареева Ольга Александровна

Рождение ребёнка
22.01.?

Дочь: Гареева Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Гареева Ольга Александровна

Рождение ребёнка
26.08.?

Сын: Гареев Виталий Сергеевич

Мать ребёнка: Гареева Ольга Александровна

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