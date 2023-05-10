Гареев Сергей Агиянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.?
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.?
Отец: Гареев Агиян Гайфулович
Рождение ребёнка
11.04.1997
Сын: Гареев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Гареева Ольга Александровна
Рождение ребёнка
22.01.?
Дочь: Гареева Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Гареева Ольга Александровна
Рождение ребёнка
26.08.?
Мать ребёнка: Гареева Ольга Александровна