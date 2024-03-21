Романов Семен Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1923
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Анатолий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Демобилизация
1941
Военная награда
08.06.1967
Медаль «За отвагу» Воинское звание: сержант
Смерть
Неизвестно