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Романов Семен Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1923

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Анатолий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Демобилизация
1941
Военная награда
08.06.1967
Медаль «За отвагу» Воинское звание: сержант
Смерть
Неизвестно

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