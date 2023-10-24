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Зарубин Степан Алексеевич

Место рождения

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская

Дата рождения

1918

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Зарубин Алексей Степанович

Мать: Александра Николаевна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
21.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ворсина Надежда Васильевна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
14.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ворсина Надежда Васильевна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
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