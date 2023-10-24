Зарубин Степан Алексеевич
Место рожденияРоссия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Дата рождения1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Зарубин Алексей Степанович
Мать: Александра Николаевна
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
21.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ворсина Надежда Васильевна
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
14.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ворсина Надежда Васильевна
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома